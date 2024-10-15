Bankaların emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Kamu ve özel bankalar, kişinin aldığı maaşa göre, 15 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, üç yıl süreyle maaşını bankaya taşıması gerekiyor. İşte, emekli promosyonu kapsamında nakit ödeme yapan bankalar listesi...