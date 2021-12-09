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Güncel Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2021 Giresun, Düzce, Trabzon (il il) fındık fiyatları

2021 yılı fındık fiyatları merakla araştırılıyor. 2021 yılı Giresun, Düzce, Trabzon gibi illerde fındık fiyatları alış ve satış fiyatları gündemde. Peki Güncel Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2021 Giresun, Düzce, Trabzon (il il) fındık fiyatları...

Güncel Fındık fiyatları ne kadar? 2021 il il fındık fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatlarını "Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için kilogram başına 26,5 lira" olarak açıkladı. Peki 2021 Fındık fiyatları ne kadar? İl il güncel fındık fiyatları listesi...

2021 FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. TMO'nun fındık alım fiyatı nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor” açıklamasını yaptı.

İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

TMO FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL

ALAPLI FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL

BARTIN FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 24,14 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 21,24 TL - 26,90 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI : 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,25 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,85 TL - 23,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,75 TL - 23,25 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL

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