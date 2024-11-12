Güncel hava durumu: 13 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Kasım ayıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonuna doğru sıcaklıklar kuzeybatıdan başlayarak ülke genelinde düşüş gösterecek. Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde soğuk hava etkili olurken, İzmir'in kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Yağışlı havanın etkisini sürdüreceği tahmin edilirken, bazı iller için yeni uyarılar yapıldı. İşte 13 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...
Meteoroloji'nin son raporlarına göre, hafta sonuna kadar birçok ilde yağışlı hava etkisini göstermeye devam edecek. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgelerden başlayarak düşeceği ve hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. İzmir'in kıyı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış beklentisiyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Kasım ayının serin havasıyla birlikte ani sıcaklık değişimlerinin yaşanması beklenirken, İstanbul ve Ankara'da da yağışların etkili olması bekleniyor. İşte 13 Kasım Çarşamba günü güncel hava durumu...
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAFTA SONU SOĞUK HAVA GELİYOR!
Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu.