Akbil fiyatları 9 Nisan 2022 günü resmen zamlandı. Peki, otobüs, metro ve metrobüs fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Mavi akbil, akbil aktarma fiyatları öğrenci akbili en kadar oldu? İşte 6 Nisan tarihinde kabul edilen ve bugün resmen yürürlüğe giren İETT zammı fiyatları...