Tekel sahipleri ve vatandaşlar tarafından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de güncel sigara fiyatları oldu. 2021 ylının son günlerinde ve yeni senenin ilk haftalarında üst üste açıklanan sigara zammına bir yenisi daha eklendi. sigara fiyatlarına gelen zamların ardından düşük ve en yüksek sigara ne kadar, güncel sigara fiyatları kaç TL sorusu merak edilmeye başladı.