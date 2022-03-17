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Güncel sigara fiyatları 17 Mart 2022: Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar?

Ekonomi piyasalarındaki hareketlilik ve fiyat artışları ile ilgili araştırmalar gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın sigara fiyatlarına 2 lira zam geleceğini açıklaması çok konuşulmuştu. Beklenen sigara zammı geldi, güncel sigara fiyatları merak konusu oldu.

  • 01
    Güncel sigara fiyatları 17 Mart 2022: Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Tekel sahipleri ve vatandaşlar tarafından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de güncel sigara fiyatları oldu. 2021 ylının son günlerinde ve yeni senenin ilk haftalarında üst üste açıklanan sigara zammına bir yenisi daha eklendi. sigara fiyatlarına gelen zamların ardından düşük ve en yüksek sigara ne kadar, güncel sigara fiyatları kaç TL sorusu merak edilmeye başladı. 
  • 02
    Güncel sigara fiyatları 17 Mart 2022: Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

    MART 2022 SİGARA ZAMMI

    Sigaralara en son Aralık ayı sonunda ve Ocak ayı başında üst üste 2 defa zam gelmişti. 14 Mart Pazar günü Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın bazı sigara markalarına 2 TL zam geleceğini açıklamasının ardından zam haberleri netlik kazanmış oldu. 
  • 03
    Güncel sigara fiyatları 17 Mart 2022: Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Sigara fiyatlarındaki  zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacakken en ucuz sigara fiyatı 23,50 TL oldu.  En pahalı sigara ise son zamlarla birlikte 40 lira oldu.
  • 04
    Güncel sigara fiyatları 17 Mart 2022: Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

    ZAMLI SİGARA FİYATLARI

    21,50 TL olan sigara 23,50 TL

    22 TL olan sigara 24 TL

    23 TL olan sigara 25 TL

    24 TL olan sigara 26 TL

    25 TL olan sigara 27 TL

    25,50 TL olan sigara 27,50 TL

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