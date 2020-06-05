GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 37 kişi gözaltına alındı

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ekiplerince FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen 37 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünde sahte kimlik, birinde de kardeşine ait kimlik bulundu.

Zanlılardan birinin evinde 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 avro, 100'er gramlık 3 külçe altın, 3 altın bilezik, 1 küçük altın, 1 Cumhuriyet altını ve 1 dolarlık 25 banknot ele geçirildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün hücre ve gaybubet evlerine yönelik tespitler sonrası düzenlenen operasyonda, 45 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi.

Şüpheliler arasında, örgütün Ankara, Yozgat ve Aksaray'daki yapılanmasında yönetici konumunda faaliyet gösterenlerle mahrem yapı içerisinde görev yapmış firariler de bulunuyor.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan diğer zanlılar aranıyor.