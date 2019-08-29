En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Çamur banyosu ve rafting gibi etkinliklerin yapılabildiği kanyon, yoğun ilgi görüyor. Tatilini Fethiye ve çevresinde geçiren yerli ve yabancı birçok kişi, Eşen Çayı'nın bir kolunun aktığı ve Bey Dağları'nın kaynak suyunun eklendiği Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret etti.

İHA'nın haberine göre; yetkililer konyonu yaklaşık günde 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalanlar, kanyonun 9 derece olan soğuk suyunda serinledi. Çamur banyosu ve rafting yapılan kanyonun girişinde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Akıntının fazla olduğu yerlere konulan halat yardımıyla kanyona giren tatilciler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerledi.

Macera tutkunu tatilciler ise kanyonun önündeki Karaçay Deresi'nin yanındaki alanda bungee jumping yaptı. Yetkililer,Kanyona yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek,Yabancı turistlerden İngiliz,Hollanda ve Arapo turistlerin yoğun ilgisi olduğunu ifade ettiler.

Kanyonun girişinde turnikelerde yetişkinlerin 8 lira,Çocuklar ve öğrencilerden 4 lira alındığını ifade ettiler.