2017 yılında, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun katıldığı törenle hizmete giren turistik denizaltı Nemo Primero, Kaleiçi Yat Limanın’ndan yerli ve yabancı turistleri Akdeniz’in derinliklerine indirmeye devam ediyor.
İHA'da yer alan habere göre; Kaleiçi açıklarında 35 metre derinlikte bulunan Fransız savaş gemisi St. Didier Batığı’na dalışlar Nisan ayı itibariyle başladı. Her seferde azami 44 yolcu ile günde ortalama 5 dalış yapan ve her seferde yaklaşık 1 saat suyun altında kalan denizaltının seferlerine ilgi yoğun oldu. ’St. Didier’ batığını yakından gören turistler, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Geçtiğimiz yıl 18 bin misafir ağırlayan Nemo Primero, bu yıl 22 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.
"HAFTADA 25 DALIŞ"
Submarine Turkey Operasyon Sorumlusu Zafer Deveci, alternatif turizme farklı bir bakış açısı getirdiklerini söyledi. Nisan ayı itibariyle dalışlara başladıklarını dile getiren Deveci, "Bu yıl yerli ve yabancı olmak üzere 22 bin yolcu bekliyoruz. Haftanın 5 gününde toplamda 25 dalış yapıyoruz. Her dalışımız bir saat sürüyor. Fransız batığına dalıyoruz ama sualtı uygun olursa gemiyi gezdiriyoruz. Denizaltı etrafına inen dalgıçlarımız çeşitli şovlar yapıyor" dedi.
ALMAN VE RUS İLGİSİ
Tura ağırlıklı olarak Alman ve Rus turistlerin ilgi gösterdiğini kaydeden Deveci, geçtiğimiz sezon 18 bin yolcu taşırken bu yıl ise 22 bin bandında misafir beklediklerinin altını çizdi. Antalya’nın turizm hedeflerine katkı vermeyi amaçladıklarını belirten Zafer Deveci, yakın zamanda Sıçan Adası etrafına da bir dalış noktası hazırladıklarını sözlerine ekledi.
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