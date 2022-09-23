*Alerjisi olan veya diyabet hastaları için zararlı olabilir. Doktorunuza başvurmadan tüketmeyiniz."

Çikolatanın içinde bulunan triptofan, serotin üretimine yardımcı oluyor. Serotin; insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren bir nörotransmitterdir. Bu yüzden, çikolata yemek bizi mutlu ediyor.