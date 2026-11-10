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        Haberler Gündem Fenerbahçe otobüsüne saldırı davasında iddianame kabul edildi

        Fenerbahçe otobüsüne saldırı davasında iddianame kabul edildi

        Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 20:23 Güncelleme:
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        FB otobüsüne saldırıda kritik gelişme

        Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan 26 sayfalık iddianameyi kabul etti.

        SALDIRININ ÖNCEDEN TASARLANDIĞI BELİRTİLDİ

        İddianamede, Rize deplasmanı dönüşü Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse Sürmene Viyadüğü mevkisinde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sanıklar Yusuf Ö, Hakan H, Emiral A, Özgür E. ve Özden R.K'nin olay günü 72 telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

        Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden tasarlanarak yapıldığı kaydedildi.

        SANIKLAR İÇİN AĞIR CEZA TALEBİ

        İddianamede, sanıkların birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettiği belirtilerek, otobüs sahibi dışındaki 39 müştekiye yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", sürücü İsmail Kopuz'a yönelik ise "mala zarar verme" suçlarının işlendiği ifade edildi.

        Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında, tek bir fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanıkların, en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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