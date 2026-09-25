Marmaris'te iki saatte bir ton atık toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, plastik atıkların çevre ve deniz ekosistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla Marmaris ilçesinin Söğüt Mahallesi'nde kıyı temizliği gerçekleştirdi. Karayoluyla ulaşımın olmadığı koyları kapsayan çalışmada plastik ve mikroplastik atıklar başta olmak üzere yaklaşık bir ton atık toplandı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya Ekotim Marmaris Derneği, Akdeniz Çevre Platformu, Söğüt Mahalle Muhtarı Yusuf Selçuk ve gönüllüler katıldı. Söğüt-Taşlıca hattında yürütülen çalışmayla kıyılarda biriken plastik atıklar temizlenirken, deniz yoluyla taşınarak koylara ulaşan mikroplastik kirliliğine de dikkat çekildi. Çalışmada iki saatte yaklaşık bir ton atık toplandı.

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Etkinlik kapsamında Söğüt-Taşlıca hattında kıyı temizliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Ekotim Marmaris Derneği Başkanı İbrahim Özipek, "Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kıyı temizliği etkinliği kapsamında buradayız. Söğüt-Taşlıca hattında temizlik çalışması gerçekleştirdik. Bu güzel coğrafyayı hep birlikte korumamız gerekiyor" dedi.

Ekotim gönüllüsü Sude Kayadinç, "Ekotim olarak gönüllülerden oluşan, Marmaris merkezli bir ekibiz. Amacımız çevre bilincinin artmasına katkı sağlamak. Bugün de kıyılarımızdaki mikroplastik atıkları topladık. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kıyı temizliğinin yanı sıra denizlerdeki mikroplastik atıkların da toplandığını ifade eden Akdeniz Çevre Platformu kurucularından Sera Öner, "Muğla Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde temizlik çalışması gerçekleştirdik. Kıyı temizliğinin yanı sıra denizlerimizde mikroplastik temizliği de yaptık. Plastik atıklar nedeniyle çok ciddi bir çevre sorunuyla karşı karşıyayız" dedi.

Plastik atıklara dikkat çeken Söğüt Mahalle Muhtarı Yusuf Selçuk da "Muğla Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle; derneklerimiz, Söğüt'teki deniz taşıyıcıları kooperatifi ve günlük tur teknelerinin katılımıyla temizlik çalışması yaptık. Koylarımızdan yaklaşık 125 torba çöp topladık. Bunların arasında büyük atıkların yanı sıra mikroplastik atıklar da bulunuyor. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere Büyükşehir Belediyesi personeline ve etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Doğanın korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Muğla'mız eşsiz koyları ve denizleriyle hepimizin koruması gereken çok değerli bir coğrafya. Ne yazık ki doğaya bırakılan her atık, yalnızca bulunduğu yeri değil denizlerimizi ve kıyılarımızı da etkiliyor. Biz kentimizin doğal değerlerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak kalıcı çözüm, hepimizin göstereceği duyarlılıkla mümkün. Bu çalışmaya gönüllü olarak katkı sunan tüm vatandaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.