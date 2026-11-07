DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sürecin ağırlığına uygun adımlar atılmalıdır. Toplumsal dinamikler de sürecin ilerlemesi için sorumluluk almalıdır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Meclisi toplantısının açılışında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' sürecini herkesin sahiplenmesi gerektiğini belirterek, "Bu sürecin ağırlığına uygun bir pratik içerisinde olmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Yani süreç tıkandı falan değil, onu söyleyeyim. Süreç bir biçimiyle ilerliyor. Biz uygun bir hızda ilerlemesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Çünkü adımlar atılmadıkça, adımlar bekledikçe sürece ilişkin umutlar yerini kaygılara bırakıyor. Dolayısıyla somut, toplumu rahatlatan, sürece güveni ve desteği arttıran adımların da artık iktidar tarafından atılması gerektiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

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Bakırhan ayrıca, "Kürt meselesi bir güvenlik dosyası değil. Demokratikleşme meselesi, bir güvenlik dosyası olarak görülmemelidir. Bunun, demokratikleşmemenin sonucu olduğunu görmelidir. Bu süreç ekonomiden hukuka kadar, sağlıktan siyasete kadar Türkiye için çok önemli bir çıkış yoludur. Yani bunu samimi bir şekilde dile getiriyorum. Bu fırsat değerlendirilmelidir, bekletilmemelidir. Bu sürecin ağırlığına uygun adımlar atılmalıdır. Toplumsal dinamikler de bu sürecin ilerlemesi için sorumluluk almalıdır. Yani bu sürecin pedalını sadece Kürtlere bir tarafını da iktidara bırakmamak gerekiyor. Aksi halde böyle işte yürütülüp götürülüyor. Kimse de sonuçlarından yararlanamıyor” dedi.