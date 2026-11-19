Çamurluğa sıkışarak can verdi
Bilecik Koyunköy'de traktörüne kepçe aparatı takmaya çalışan Yaşar Öztürk, çamurluk kısmına sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi
Giriş: 19 Kasım 2026 - 09:27 Güncelleme:
Bilecik'te, edinilen bilgilere göre Yaşar Öztürk, isimli vatandaş traktörüne kepçe aparatını taktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün çamurluk kısmına sıkıştı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
ANKA'da yer alan habere göre olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.
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