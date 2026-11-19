Cem Dizdar Kulüpler Birliği Zirvesini değerlendirdi: "İnsan olmadan bu iş büyüyemiyor"

Kulüpler Birliği'nin düzenlediği Futbol Zirvesi masaya yatırılıyor! İspanya La Liga'nın krizden çıkış reçeteleri, harcama tavanı uygulamaları, Polonya Ligi'nin dikkat çeken yapılanması ve Türk futbolunun yapısal sorunları bu yayında tüm detaylarıyla inceleniyor. Modern stadyumlar ve devasa yatırımla... Daha Fazla Göster Kulüpler Birliği'nin düzenlediği Futbol Zirvesi masaya yatırılıyor! İspanya La Liga'nın krizden çıkış reçeteleri, harcama tavanı uygulamaları, Polonya Ligi'nin dikkat çeken yapılanması ve Türk futbolunun yapısal sorunları bu yayında tüm detaylarıyla inceleniyor. Modern stadyumlar ve devasa yatırımlar tek başına Türk futbolunu kurtarmaya yeter mi? Gelir artırma modelleri ne kadar sürdürülebilir? Futbolda asıl eksik olan "insan" unsuru ve kültürel yaklaşım nerede tıkanıyor? Tüm bu soruların yanıtları, çarpıcı örnekler ve eleştirel analizlerle bu videoda! Daha Az Göster