Habertürk TV'den Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre; 23 yaşındaki Hakan Abbaslı'nın iddiasına göre babası, Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri. Dünyaya çayı sevdiren çay markasının sahibi olan ve ithalat ile ihracatta ön sıralarda yer alan varlıklı iş insanının, yıllar önce Azerbaycan'da annesiyle tanıştığı öne sürülüyor.

İddiaya göre, 2000'li yılların başında yolları kesişen ikili, birkaç yıl birliktelik yaşadı ve bu beraberlikten Hakan dünyaya geldi. Ancak Hakan henüz küçük yaşlardayken, Türkiye'de çay markasının patronu olan C.U.'nun hem oğlunu hem de birlikte olduğu kadını terk etti.

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MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTI

Babasının kim olduğunu uzun yıllar bilmeden yaşayan Hakan'ın hayatı, 2 yıl önce değişti. Üniversite eğitimi almak amacıyla Türkiye'ye gelen Abbaslı, maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu süreçte İstanbul'da kuryelik yapmaya başlayan Hakan, Azerbaycan'da yaşayan annesine babasının kim olduğunu sık sık sormaya devam etti. Hakan 21 yaşına geldiğinde ise annesi, babasının C.U. olduğunu söyledi.

ARADIĞI BABASI DÜNYACA ÜNLÜ ÇAY MARKASININ SAHİBİ Mİ?

Annesinden aldığı bilgi üzerine harekete geçen kurye Hakan Abbaslı, şirket telefonundan C.U.'ya ulaştı. Telefonda kendisini tanıtarak, "Ben oğlunuz Hakan, İstanbul’da kuryelik yapıyorum" diyen Abbaslı, bu kısa görüşmenin ardından karşı taraftan bir daha telefon almadı. Yaşananların ardından avukatı Taylan Tanay aracılığıyla iş insanı C.U.'ya babalık tespiti davası açtı.

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KURYENİN BABASI ÜNLÜ İŞ İNSANI MI?

Hakan Abbaslı'nın hakkında babalık tespiti davası açtığı iş insanı C.U. ise DNA karşılaştırması için örnek vermeyi kabul etmedi. Davanın reddedilmesini isteyen C.U., dosya hakkında gizlilik kararı da talep etti. Aradan 21 yıl geçtikten sonra böyle bir davanın açılmasını samimi bulmayan iş insanı, bu durumun "Hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu savundu.

"MİRAS DEĞİL, SOYBAĞI TESPİTİ DAVASI AÇTIM"

Aralık ayında yapılacak duruşmada çıkacak kararı bekleyen Hakan Abbaslı, açtığı davanın miras talebiyle ilgili olmadığını vurguladı. Abbaslı, "Ben miras değil soybağı tespiti davası açtım. Diğer çocukları yanında, ben dışlanıyorum. Ben de baba oğul maneviyatı yaşamak istiyorum. Annemle aralarında ne geçerse geçsin ben babam olarak görüyorum. Babamın çaylarını da paket servis yapıyorum, zoruma gidiyor" ifadelerini kullandı.

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Hakan Abbaslı'nın avukatı Taylan Tanay da dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tanay, "Hakan'ın babası davayı uzatmak için özel gayret sarf ediyor. Mahkeme bir yıldır kendisinden DNA karşılaştırması için örnek almaya çalışıyor. Evlilik birliği ile doğmadığı için tanıma yolu ile mümkün. Onlarca fotoğraf var elimizde oğlu olduğuna dair.

Bunun dışında Azerbaycan’daki doğum belgesinde babasının adı da yazıyor. Davaya sunduğumuz fotoğraflar, tanıklar ve Türk Medeni Kanunu gereğince örnek vermekten kaçtığı için davalı taraf muhtemelen 10 Aralık tarihinde mahkeme babalığın kabulünü karar vermiş olacak" dedi.