İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
Gülistan Doku soruşturmasında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kendisini sosyal medyada eleştirenleri, meslekten ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'a dövdürdüğü ve baskı altına aldığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren bir yazışmada Ertok'un, bir vatandaşı evinden şafak vakti alıp dövdükten sonra fotoğrafını Vali Sonel'e gönderdiği yer aldı
Tunceli'de, 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli eski valisi Tuncay Sonel'in, tutuklu olan ve meslekten ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'a kendisini eleştirenlere yönelik operasyonlar yaptırdığı da ortaya çıktı.
VALİYİ ELEŞTİRENİ EVİNDEN ALIP DÖVDÜ
İkili arasındaki yazışmalarda, "Gereğini yaparsınız kardaş" ifadesini kullanan eski Vali Sonel'in isteği üzerine Ertok'un, sosyal medyada valiyi eleştiren isimleri bulduğu ve bazı kimseleri de evinden alıp dövdüğü soruşturma dosyasına girdi.
EVİNE "BÖCEK" YERLEŞTİRDİ
Tutuklanan eski polis memurunun, Vali Sonel'e gönderdiği mesajlarda, sosyal medya kullanıcısının evine böcek olarak tabir edilen dinleme cihazı koyduğunu, bir başka sosyal medya kullanıcısını ise dövdükten sonra fotoğrafını yolladığı belirlendi.
KANLI FOTOĞRAFA TEŞEKKÜR
Yazışmalarda, Sonel'in kendisine gönderilen mesajlara, "Teşekkür ederim kardeşim" yanıtı verdiği de görüldü. Soruşturma kapsamında dün Ankara'da gözaltına alınan 2 kişiyle birlikte şüpheli sayısı 17'ye ulaşmıştı.
"KARANLIK İLİŞKİ AĞI KURDU"
Savcılık Sonel'in, "Kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurduğu" tespitinde de bulundu.