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        Üsküdar Belediyesi'ne operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi

        Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolüne getirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 09:28 Güncelleme:
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        Üsküdar'da şüpheliler sağlık kontrolünde
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        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İHA'nın haberine göre, daha sonra polis eşliğinde getirildikleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

        Öte yandan, şüphelilerin hastaneye getirilişi sırasında güvenlik önlemleri alınırken, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından yeniden polis araçlarına bindirildikleri görüldü.

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