Üsküdar Belediyesi'ne operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi
Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolüne getirildi
Giriş: 31 Temmuz 2026 - 09:28 Güncelleme:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İHA'nın haberine göre, daha sonra polis eşliğinde getirildikleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Öte yandan, şüphelilerin hastaneye getirilişi sırasında güvenlik önlemleri alınırken, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından yeniden polis araçlarına bindirildikleri görüldü.
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