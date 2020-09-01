GRAFİKLİ - Gündemdeki ada Meis

AA

Özgün mimarisi ve doğal yapısıyla ilgi gören 7,3 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Meis (Kastellorizo) Adası, Kaş ilçesinin tam karşısında görüş mesafesinde bulunuyor.

Feribotla 25 dakikada ulaşılan adanın girişinde, rengarenk evler ve kırmızı kubbeli Osmanlı Camii Müzesi yer alıyor.

Birbirlerine yakınlığı dolayısıyla çok eskiye dayanan dostluk ve ticari ilişkiye sahip Kaş ile Meis Adası, iki kardeş kent olarak da anılıyor.

Kaş Limanı'ndan Meis Adası'na turlar düzenleniyor. Anadolu ile bağını hiç koparmayan Meisliler, gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık Kaş'a geliyor.

Çoğunluğu Türkçe konuşan, restoranlarında ve işletmelerinde Türkçe menüler olan Meis Adası'nın sakinleri, her hafta cuma günü Kaş'ta kurulan pazar yerinde alışveriş yapıp, hafta sonunu da ilçede geçiriyor.

Kaş sakinleri de ticaret ve turizmin yanı sıra lezzetli balık lokantalarında yemek yemek için, kısa süreli giriş için vize şartının aranmadığı Meis'e günübirlik turlarla gidiyor. Meis halkı, geçimini turizm ve balıkçılıkla sağlıyor.

İki kıyı arasında ortak festival, yarışma ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor. Uzun yıllar düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali ve Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı da iki kentin sakinleri arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

- "İç içe geçmiş bir kültürü barındırıyorlar"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaş ile Meis halkı arasında güçlü bağların bulunduğunu söyledi.

İki kardeş kent arasındaki ticaretin her dönem devam ettiğini dile getiren Ulutaş, Kaş ile Meis arasında gelin alma ve verme ilişkilerinin de yaşandığını kaydetti.

İki kentin iç içe geçmiş bir kültürü barındırdığını ifade eden Ulutaş, "Meisliler, Kaş'ı çok seviyorlar. Buraya sadece ticaret için değil, tatil yapmak, arkadaşlarını görmek için de geliyorlar." dedi.

Ulutaş, çoğu Meislinin Türkçeyi de iyi konuştuğunu aktardı.

- Meis Adası, Yunanistan'ın askeri sevkiyatı ile gündemde

Meis Adası ile Kaş ilçesi arasındaki turizm ve ticarete, yıllar sonra Kovid-19 salgını nedeniyle ara verildi. Salgın nedeniyle birbirlerinden ayrı kalan iki kardeş şehir, şu sıralar Meis Adası'na Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlerle gündemde.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüde bulunan Meis Adası'na askeri yığınak yaptığına dair haberlerin basında yer aldığını belirtmişti.

Türkiye'nin, kıyıların hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Aksoy, "Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan'a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır." ifadelerini kullanmıştı.