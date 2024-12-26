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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gündoğdu açıkladı: MHK'de yeni dönem - Futbol Haberleri

        Gündoğdu açıkladı: MHK'de yeni dönem

        Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF-Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Gündoğdu, Süper Lig ve 1. Lig'in hakemlik sisteminde artık kulüplerinde etkili olacağı sisteme geçileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 17:51 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:51
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        Gündoğdu açıkladı: MHK'de yeni dönem
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        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları:

        "Göreve başladığımız ağustos ayının başlarında ilk yaptığımız toplantıda Kulüpler Birliği'nin bizden bir talebi olmuştu. MHK'nin şirketleşmesi ve yeniden yapılandırılması üzerine. Biz de buna sıcak baktığımızı ve raporlarımızı hazırlayacağımızı söz vermiştik. Önce İngiltere ve Almanya modelleri yerinde, İspanya ve Portekiz'deki uygulamaların da incelemelerini yaptık. Geldiğimiz noktada şirketleşme modelinin daha iyi olacağı yönündeki örneklerle karşılaştık ve bunu da TFF yönetimimize raporladık. Bugün de bunu Kulüpler Birliği'ne sunduk. Öncelikle bu yönetimi şirket adı altında yapmak için statü değişikliği gerekiyor ve en yakın süre sezon sonu olarak görülüyor. Bu sistem sadece Süper Lig ve 1. Lig için geçerli olacak, sistem onu ön görüyor. Bu geçiş sürecindeki dönüşüm sürecini bir kurulla kurguladık. Şu an MHK, hakemlik sistemini nasıl yönetiyorsa bu kurulun yönlendirmesiyle yönetiyor."

        "KULÜPLERİN YÖNETTİĞİ SİSTEME GEÇİLİYOR"

        "Önümüzdeki hafta 3 Danışma Kurulu üyesi TFF'ye bildirilecek. TFF de 2 üye atayarak Danışma Kurulu faaliyetine başlayacak. Artık kulüplerin belirlediği kişilerin, denetlediği ve yönettiği sisteme geçiliyor. Tek yönlü bir yönetim değil. İki taraflı hakemlik sistemi olacak. Daha şeffaf. Bugünkü toplantı o yüzden çok önemliydi. Kulüpler Birliği de çok sıcak yaklaştı. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalar başlayacak. Önümüzdeki 4.5 aylık dönemde bu fırsatı değerlendirmiş olacağız ve geçiş süreciyle ilgili zaman kalacağız. Şimdiden Türk futboluna hayırlı olsun."

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