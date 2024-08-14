Gündoğdu Gıda talep toplama tarihleri belli oldu. Halka arz büyüklüğü 350 milyon TL olarak açıklanan Gündoğdu Gıda, belirlenen tarihler arasında 35 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek. Peki, "Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu?" İşte Gündoğdu Gıda (GUNDG) halka arz tarihleri...