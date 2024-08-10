Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 10 milyon lot dağıtacak olan firmanın halka arz büyüklüğü 350 milyon TL. Firmanın talep toplama tarihleri ise henüz belli olmadı. İşte, Gündoğdu Gıda hisse fiyatı ve lot dağıtımı...