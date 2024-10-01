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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Gündüz Vassaf Arter'de

        Gündüz Vassaf Arter'de

        Arter'in Kütüphane Söyleşileri serisinin üçüncü konuğu, yazar ve psikolog Gündüz Vassaf olacak. Söyelşi, 12 Ekim Cumartesi günü 17:00'de Arter Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 00:20 Güncelleme: 01.10.2024 - 00:20
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        Gündüz Vassaf Arter'de
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        Her etkinlikte Arter Kütüphanesi’nde farklı bir yazarın ağırlandığı Kütüphane Söyleşileri başlıklı konuşma serisi, ele alınan kitapların ve eserlerin ortaya çıkış serüvenlerine ve alt metinlerine odaklanırken, çeşitli okuma biçimleri yorumlanarak tartışmaya açılıyor.

        Kütüphane Söyleşileri serisinin üçüncüsü kapsamında Arter, sıradışı metinleriyle tanınan yazar Gündüz Vassaf’ı konuk edecek. 1992 tarihli Cehenneme Övgü: Gündelik Hayatta Totalitarizm’den bugüne pek çok deneme kitabı yayımlayan Vassaf, 12 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 17:00’de Arter Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşide ilk romanı Ressamın İsyanı’nda (2023) Caravaggio üzerinden ele aldığı sanat üzerine konuşacak.

        Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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        #Gündüz Vassaf
        #müze
        #sergi
        #edebiyat
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