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Gündüzleri hayvanlara bakıp, tarlada çalışan kadınlar akşamları voleybol oynuyor

Denizli'nin Çal ilçesinin kırsal Yukarıseyit Mahallesi'nde kadınlar gündüzleri koyun güdüp bahçe ve tarlalarda çalışıyor, akşamları ise bir araya gelip, voleybol oynuyor. Kadınların bir araya gelmesini sağlayan 23 yaşındaki Müesser Lahnacı, "Kadınlardan oluşan 6 takım kurduk. Yaklaşık 2 aydır kendi aramızda turnuva düzenliyoruz, maç yapıyoruz" dedi

Gündüzleri hayvanlara bakıp, tarlada çalışan kadınlar akşamları voleybol oynuyor
DHA

Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan ve gündüzleri hayvanlarını otlatan Müesser Lahnacı, bir süre önce kadınlardan oluşan voleybol takımı kurmaya karar verdi. Bu fikrini mahallede yaşayan kadınlarla paylaşan Lahanacı, 18 yaşından 60 yaşına kadar kadınların yer aldığı 6 ayrı takım kurdu.

DHA'nın haberine göre kadınlar kendi arasında para toplayıp, file aldı. Kadınlar gündüzleri koyun güdüp, inek sağdıktan ve bahçe ve tarlalarda çalıştıktan sonra kapalı pazar yerinde toplanıp, voleybol oynamaya başladı. Haftanın en az 4 günü bir araya gelip, voleybol oynayan kadınlar, kendi aralarında da turnuva yapmaya başladı.

Lisede lisanslı voleybolcu olduğunu belirten Müesser Lahnacı, "Burada köyümüzün erkeklerini oynarken görürdüm. Diğer köylerle turnuvalar yapıyorlardı. Kadınların da bir takım kurup, voleybol oynayabileceğini düşündüm.

Köy yerinde olduğumuz için çok kişinin katılacağını beklemiyordum ama olumlu tepkiler alınca takımları kurmaya karar verdik. Takımların kadınların sosyal hayatına katkısı oldu. Diğer mahalleler de bizi örnek alıp, takım kurarsa kendi aramızda turnuva düzenleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"GÜNDÜZLERİ KOYUNLARA BAKIYORUM"

Voleybol oynamayı çok sevdiğini söyleyen 35 yaşındaki Sündüz Mercan ise "Arkadaşlar tavsiye etti. Sahamızda toplanıp, voleybol oynarken güzel zaman geçiriyoruz. Gündüzleri koyunlara bakıyorum. Tarlada iş olursa onları yapıyoruz. Evdeki işleri de yaptıktan sonra burada voleybol oynuyoruz. Eşlerimiz de bu durumu güzel karşıladı. Hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz" dedi.

"OVAYA, TARLAYA GİDİP, ÇAPA YAPIYORUM"

52 yaşındaki Havva Lahnacı da "Sabah kalkıp, inekleri sağıyoruz. Ovaya, tarlaya gidip, çapa yapıyorum. Evde eşlerimize ve çocuklarımıza yemek yaptıktan sonra buraya geliyoruz. Kızlarımızla burada spor yaparak vakit geçiriyoruz. Köyümüz için çok güzel oldu. Kadınların canları sıkılıyordu şimdi spor yaparak eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Gündüzleri çalıştığını, akşamları ise voleybol oynadığını belirten 28 yaşındaki Hatice Davulcu, "Kadınlar için sosyal bir etkinlik oldu, köydeki kadınlar da bu sayede kaynaştı. İnsanlar genelde sosyal medyada zaman geçiriyorlar. Bu tür etkinlikler bizi sosyal medyadan da uzaklaştırıyor. Bizim için güzel oldu" dedi.

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