Haberler Sağlık Gündüzleri uyumanın beyne sağladığı şaşırtıcı fayda ortaya çıktı

Gündüzleri uyumanın beyne sağladığı şaşırtıcı fayda ortaya çıktı Araştırmacılar gün içerisinde kısa süreli şekerleme yapmanın yaşlanma sürecinde beyin sağlığını koruduğunu tespit etti. Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 17:45 Güncelleme: 09.08.2023 - 17:45 facebook

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Birleşik Krallık'taki University of College London ve Uruguay'daki Cumhuriyet Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada, gündüzleri kısa süreliğine uyuyan kişilerin beyin hacminin daha büyük kaldığı fark edildi.

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GÜNDÜZLERİ 30 DAKİKA ŞEKERLEME YAPMAK BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR Araştırmada Birleşik Krallık'tan yaşları 40 ve 69 arasında değişen 35 bin kişinin yaşam tarzı ve sağlık verileri incelendi. Söz konusu verilerde katılımcıların gündüzleri uyup uyumadığı da yer alıyordu.