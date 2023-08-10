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        Haberler Sağlık Gündüzleri uyumanın beyne şaşırtıcı bir faydası tespit edildi

        Gündüzleri uyumanın beyne sağladığı şaşırtıcı fayda ortaya çıktı

        Araştırmacılar gün içerisinde kısa süreli şekerleme yapmanın yaşlanma sürecinde beyin sağlığını koruduğunu tespit etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 09:36
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        Birleşik Krallık'taki University of College London ve Uruguay'daki Cumhuriyet Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada, gündüzleri kısa süreliğine uyuyan kişilerin beyin hacminin daha büyük kaldığı fark edildi.

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        GÜNDÜZLERİ 30 DAKİKA ŞEKERLEME YAPMAK BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR

        Araştırmada Birleşik Krallık'tan yaşları 40 ve 69 arasında değişen 35 bin kişinin yaşam tarzı ve sağlık verileri incelendi. Söz konusu verilerde katılımcıların gündüzleri uyup uyumadığı da yer alıyordu.

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        BUNAMAYI GECİKTİRİYOR

        Araştırma soncunda gündüz şekerleme yapan kişilerin beyin hacminin daha büyük kaldığı görüldü. Çalışmanın yazarlarından Dr. Victoria Garfield "Kısa bir gündüz uykusu beyin hacminin korunmasına yardımcı olabilir ve bu potansiyel olarak bunamanın önlenmesi için olumlu bir etken" dedi.

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        Önceki araştırmalar da gün içinde 30 dakikaya kadar uyumanın faydalı olabileceğini gösteriyor.

        Kaynak: Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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