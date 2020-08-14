Günedoğru domatesinin üretimi yaygınlaştırılacak

AA

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere tohum dağıtmak amacıyla geçen yıl 200 metrekare alanda alternatif bazı bitki üretimleri yapmaya başladı.

Bu kapsamda 300 adaçayı, 100 biber, 600 çaylık ekinazi, 200 tıbbi ekinazi, 100 marul reyhan, 300 limon kokulu reyhan, 300 melissa ve 450 kudret narı tohumunun ekimi yapıldı.

Kurum ayrıca bu yıl ise ata tohumuyla domates üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 50 metrekare serada çalışma başlattı.

Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Sülü, AA muhabirine, üreticilere alternatif ürün sağlamak ve yerli tohuma yönlendirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Haziran ayında vefat eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün çalışmaya büyük katkılar verdiğini anlatan Sülü, "İlk etapta tıbbi ve aromatik bitkilerimizin tohumlarından fidelerimizi ürettik. Doğanşehirli çiftçilerimize bunların tohumlarını verip burada tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımını yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Tıbbi ve aromatik bitki üretimi adı altında ilk olarak tıbbi nane üretimine başladık." dedi.

Sülü, ata tohumuyla üretim için de köy köy gezdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Köylerimizden ata tohumu toplamak üzere çalışma başlattık. Günedoğru, Çömlekoba, Polat ve Savaklı'dan ata tohumu olarak domates tohumu topladık. Bunları 50 metrekare seramıza dikerek fidelerimizi yetiştirdik. Ata tohumu olarak bildiğimiz mahallelerimizden topladığımız domates tohumlarını 15 Mart'ta diktik. Nisan ayının 20'sinde fidelerimiz hazırdı. Şu anda Günedoğru domateslerimizi aldık. Hasadını yaptığımız domateslerin tohumlarını alıp ilçemizde üreticilerimize dağıtarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Emre Sülü, köylerden toplanan domateslerin alındığı köyün adıyla anıldığını sözlerine ekledi.