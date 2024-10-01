Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti! Gazeteci Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
Türk basının usta isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, geçtiğimiz Temmuz ayında gittiği restoranda düşerek başını çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Cıvaoğlu'ndan acı haber geldi. Peki, Güneri Cıvaoğlu öldü mü, neden öldü? Gazeteci Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatı ve biyografisİ...
Güneri Cıvaoğlu öldü mü, neden öldü soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir restorana giden Güneri Cıvaoğlu, burada dengesini kaybederek düşmüştü. Düşme sırasında başını çarpan usta gazeteci, beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu’ndan acı haber geldi. Usta gazeteci hayatını kaybetti. Peki, Gazeteci Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve biyografisi…
GÜNERİ CIVAOĞLU HAYATINI KAYBETTİ!
Türk basının usta isimlerinden Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Cıvaoğlu'nun ölüm haberini "Güneri ağabeyi kaybettik" sözleriyle duyurdu.
İstanbul'da bir restoranda dengesini kaybederek düşen gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 21 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı. Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Cıvaoğlu'nun cenazesi, yarın toprağa verileceK.
GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?
1939 yılında Ankara'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akis dergisi, Yeni İstanbul gazetelerinde muhabir olarak mesleğe başlayan Civaoğlu, TRT'nin kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı.
Daha sonra Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi alan Cıvaoğlu, Tercüman gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.
13 yıl boyunca Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cıvaoğlu, 1996 yılından bu yana ise Milliyet gazetesinde başyazarlık yapıyordu.
İstanbul Barosu'nda kayıtlı bir avukat da olan Güneri Cıvaoğlu, bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gazetecilik hakkında ders verdi.