Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Güneri Cıvaoğlu öldü mü, neden öldü? Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gazeteci Güneri Cıvaoğlu biyografisi

        Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti! Gazeteci Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

        Türk basının usta isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, geçtiğimiz Temmuz ayında gittiği restoranda düşerek başını çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Cıvaoğlu'ndan acı haber geldi. Peki, Güneri Cıvaoğlu öldü mü, neden öldü? Gazeteci Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatı ve biyografisİ...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 08:05 Güncelleme: 01.10.2024 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güneri Cıvaoğlu öldü mü, neden öldü soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir restorana giden Güneri Cıvaoğlu, burada dengesini kaybederek düşmüştü. Düşme sırasında başını çarpan usta gazeteci, beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu’ndan acı haber geldi. Usta gazeteci hayatını kaybetti. Peki, Gazeteci Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve biyografisi…

        2

        GÜNERİ CIVAOĞLU HAYATINI KAYBETTİ!

        Türk basının usta isimlerinden Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Cıvaoğlu'nun ölüm haberini "Güneri ağabeyi kaybettik" sözleriyle duyurdu.

        İstanbul'da bir restoranda dengesini kaybederek düşen gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 21 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı. Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

        Cıvaoğlu'nun cenazesi, yarın toprağa verileceK.

        3

        GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

        1939 yılında Ankara'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akis dergisi, Yeni İstanbul gazetelerinde muhabir olarak mesleğe başlayan Civaoğlu, TRT'nin kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı.

        Daha sonra Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi alan Cıvaoğlu, Tercüman gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

        13 yıl boyunca Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cıvaoğlu, 1996 yılından bu yana ise Milliyet gazetesinde başyazarlık yapıyordu.

        İstanbul Barosu'nda kayıtlı bir avukat da olan Güneri Cıvaoğlu, bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gazetecilik hakkında ders verdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        Şam'da patlama sesleri
        Şam'da patlama sesleri
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        14 ile sarı, 3 ile turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak var
        14 ile sarı, 3 ile turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak var
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        İzmir'de feci kaza! Sürücü yanarak öldü
        İzmir'de feci kaza! Sürücü yanarak öldü
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"
        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"