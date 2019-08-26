İki ayrı üniversitede radyo ve televizyon programcılığı ile çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri üzerine öğrenim gören Güneş Altunkaş, spikerlikle başlayan kariyerine reklam film sektöründe genel sanat yönetmenliği, gazetecilik, medya genel koordinatörlüğü ve film şirketlerinde yöneticilikle devam etti. Altunkaş'ın yazarlık kariyerine başlamasının nedeni ise bir kapı oldu.

Bir gün Beyoğlu'nda gezerken 1800'lü yıllarda yapılan bir binanın kapısına bakıp 'Kim bilir o kapının arkasında neler yaşanmıştır' demesiyle 'Kapının Ardındaki Ben' adlı ilk romanını yazmaya karar verdi.

O kapı, hep aynı kapı...

Yıllardır rüyamda o kapıyı görmemin bir nedeni olmalı.

Üç yıl. Zeynep'in aynı rüyayı görmesinin üzerinden neredeyse üç yıl geçmiş, kurtuldu sandığı kâbusu yeniden başlamıştı. Peki o rüyayı görmesinin, her uyandığında böbreklerinde bir ağrı hissetmesinin sebebi neydi? Zincirlerle kapatılmış ve kilit vurulmuş o kapının bir anlamı olmalıydı...

'Zeynep' fotoğraf çekmek için Galata sokaklarında gezindiği bir gün hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Yıllardır rüyalarına giren, rüya olmaktan çıkıp kâbusu haline gelen ve benliğini ele geçiren o kapı tam karşısındaydı. Evet, hep aynı rüyayı görmesinin sarsıcı bir nedeni vardı. Belki de bu neden yeni bir başlangıcın anahtarıydı...

Güneş Altunkaş, okuyuculardan büyük ilgi gören 'Kapının Ardındaki Ben'i sinema ve TV dizisi olarak hikâyenin daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyor. Bu konuda çalışmalara başlayan Altunkaş, diğer yandan yeni romanının yazımına başladı.