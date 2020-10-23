Güneş gözlüğü ve kadın şapka takarak hırsızlık yapan hükümlü yakalandı - BURSA

AA

Kentte merkezinde 11 Ekim'de gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi, olay yerine giden polis ekiplerinin aracına çarparak kaçtı.Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, tanınmamak için güneş gözlüğü ile kadın şapkası taktığı tespit edilen şüphelinin, hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (40) olduğu belirlendi.

Saklandığı adreste gözaltına alınan zanlının 11 iş yeri ve 1 evden hırsızlık, 1 oto ile 1 motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu madde ve kamu malına zarar suçlarının şüphelisi olduğu aktarıldı.Şüpheliye ait adreste yapılan aramalarda çalıntı 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek de ele geçirildi.M.S'nin güneş gözlüğü ve kadın şapkasıyla hırsızlık gerçekleştirmek için bir iş yerine girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.