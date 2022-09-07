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Güneş kremi kullanmayanlar dikkat! Güneşten korunmayınca bakın neler oluyor!

Cildin güneşe doğrudan maruz kalması zararlı UV ışınları nedeniyle, deri kanseri riskini önemli ölçüde artırdığı gibi; yaşlanma, kırışma ve sarkma gibi diğer hasarlara da yol açıyor. Bu nedenle uzmanlar, güneşe maruz kalınacağı zaman, koruyucu özelliği olan güneş kremlerinin kullanılması gerektiğini vurguluyor.

Güneş kremi kullanmayanlar dikkat! Güneşten korunmayınca bakın neler oluyor!

Güneş, dünyadaki canlılar için bir yaşam kaynağı olsa da insanların atmosfere verdiği zarar sonucunda ozon tabakasındaki deliğin giderek büyümesiyle oluşan zararlı UV ışınları yüzünden bir o kadar da zararlı hale gelmiş durumda! Güneş kremi kullanmamak; deri kanseri, ciltte lekelenme, sarkma gibi vücutta geri dönülemez hasarlara yol açıyor. İşte, güneş kremi kullanmanın önemi...

ZARARLI UV IŞINLARI CİLTTE KANSER RİSKİ YARATIYOR

Güneşte bulunan birçok zararlı UV ışını, direkt deri ile temas ettiğinde büyük riskler oluşturuyor. Güneş kremi kullanmadan, güneşe direkt maruz kalmak; özellikle ileri yaşlarda deri kanseri için büyük bir tehlike oluşturuyor.

GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Güneş, sadece kanser ihtimalini artırmıyor. Bununla beraber, yaşlanma üzerinde de önemli bir etkisi var. Zaman içerisinde güneş ışınları, derideki yıpranmayı hızlandırarak; kırışıklık ve leke problemlerini körüklüyor.

Güneşin yıkıcı etkisi özellikle ileriki yaşlarda kendini gösteriyor. Yaşa göre fazla sarkmış ve lekeli deri, kişinin görünüşünde de büyük sorunlara yol açıyor.

GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK ŞART

Güneş kremi sadece plajda kullanılacak bir ürünmüş gibi algılansa da aslında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için kesinlikle es geçilmemeli. Bütün dermatolog doktorların önemle üzerinde durduğu konu; mevsim fark etmeksizin güneş kremi kullanmak. Evet, kesinlikle güneş kremi kışın da kullanılmalı.

GÜNEŞ KREMİ NASIL KULLANILIR?

Güneş kremi, güneşten gelen yararlı vitaminlerin vücut tarafından emilmesini engellemez. Aksine, zararlı kimyasalları vücuttan uzaklaştırır. Mevsim fark etmeksizin, güneş kremi kullanmak çok önemlidir.

Güneş kremi seçerken, cilt tipine uygun ve yeni filtre özelliklerine sahip ürünleri tercih etmek gerekir. Güneş kreminin UVA-UVB filtrelerine sahip olup olmadığı özellikle dikkat edilmesi gereken bir detay.

Güneş kremini, yaz mevsiminde her iki saatte bir yenilemek gerekiyor. Havuza veya denize girildiği takdirde, bu süre yarım saat olarak değişiyor. Kış mevsiminde de istisnasız bir şekilde güneş kremi kullanmak gerek! Güneşin parlak olmadığı zamanlarda bile zararlı UV ışınları, deriyi tahrip etmeye devam ediyor ancak kışın, dört saatte bir yenilenen güneş kremi yeterli korumayı sağlıyor.

GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINDAN TAMAMEN KORUNMAK MÜMKÜN DEĞİL

Güneş kremi sayesinde zararlı etkileri en aza indirmek mümkün olsa da kalıcı bir çözüm mümkün değil. Güneş kremi kullanıldığı için saatlerce güneşlenmek, düşülen en büyük hatalardan bir tanesi.

Güneşle olan teması en aza indirmek için güneş ışınlarının yoğun olduğu vakitlerde dışarıya çıkmamak ve özellikle tatillerde UV geçirmez mayolar tercih etmek gerekiyor.

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