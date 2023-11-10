Haberler Sağlık "Güneş kremi yanlış kullanılıyor" cilt kanseri oranları yükseldi!

"Güneş kremi yanlış kullanılıyor" cilt kanseri oranları yükseliyor Bilim insanları güneş kremi kullanımına karşı uyarıda bulunuyor. Güneş kremi kullanan kişiler kendilerini daha yüksek düzeyde güneşe maruz bırakabiliyor ve yeterli miktar krem kullanmıyor Habertürk Giriş: 10.11.2023 - 09:35 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:35 facebook

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Bilim insanları tarafından yeni araştırma çoğu kişinin güneşte çok uzun süre kaldığında yeterli güneş kremi sürmediğini veya yeterli kıyafet giymediğini tespit etti. Ürünlerin yanlış bir güvenlik hissi veriyor olabileceği uyarısında bulunuldu.

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GÜNEŞ KREMİ PARADOKSU OLUŞTURUYOR Cancers adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, güneş kremi kullanımındaki artışa rağmen melanom ve cilt kanseri oranlarının da küresel çapta yükseldiğini gözlemledi. Bu durum "güneş kremi paradoksu" olarak adlandırıldı.