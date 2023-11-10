"Güneş kremi yanlış kullanılıyor" cilt kanseri oranları yükseliyor
Bilim insanları güneş kremi kullanımına karşı uyarıda bulunuyor. Güneş kremi kullanan kişiler kendilerini daha yüksek düzeyde güneşe maruz bırakabiliyor ve yeterli miktar krem kullanmıyor
Bilim insanları tarafından yeni araştırma çoğu kişinin güneşte çok uzun süre kaldığında yeterli güneş kremi sürmediğini veya yeterli kıyafet giymediğini tespit etti. Ürünlerin yanlış bir güvenlik hissi veriyor olabileceği uyarısında bulunuldu.
GÜNEŞ KREMİ PARADOKSU OLUŞTURUYOR
Cancers adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, güneş kremi kullanımındaki artışa rağmen melanom ve cilt kanseri oranlarının da küresel çapta yükseldiğini gözlemledi. Bu durum "güneş kremi paradoksu" olarak adlandırıldı.
BRONZLAŞMAK İÇİN İZİN BELGESİ OLARAK KULLANILIYOR
Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Ivan Litvinov "Sorun şu ki güneş kremi bronzlaşmak için bir 'izin belgesi' olarak kullanılıyor. Toplum, bir hastalığı önlemeye yönelik pazarlanan bir ürün kullandığında cilt kanserinden korunduğunu düşünüyor" dedi.
Araştırma bulgularında cilt kanserinin en agresif türlerinden biri olan melanomun yüksek görüldüğü Kanada'da yaşayanların çoğunun güneş koruyucu kullandığı ve daha çok güneşe maruz kaldığı tespit edildi.
Bilim insanları bu güneş kremi paradoksunu göz önünde bulundurarak güneşten korunma ve cilt kanserini önlemeye dair bilgi eksikliklerini gidermek için yeni müdahaleler yapılması çağrısında bulundu.
Kaynak: Independent