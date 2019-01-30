İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'ndeki 25 dönümlük araziye kurulan 4 bin 400 güneş paneline sahip santral, 1,1 milyon dolara mal oldu.
TKDK Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında hibe desteğinden 1 milyon 43 bin lira almaya hak kazanan ve 2018'in ilk ayından itibaren aktif olan santralde, yılda bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretildi.
Girişimci İbrahim Karaman, yaptığı açıklamada, 2015'te araziyi aldığını, 2016'da imar sürecinin tamamlanmasının ardından IPARD desteği için TKDK'ye başvurduklarını söyledi.
Projenin destek kapsamına alındığını ve bu şekilde yatırımı tamamladığını belirten Karaman, "Bir megavat elektrik üretim gücüne sahip santral, 1 milyon 100 bin dolara mal oldu. IPARD kapsamında 1 milyon 43 bin liralık hibe desteği aldık." dedi.
Karaman, santralin yapımının 2017 yılı sonunda tamamlandığını aktardı.
Karaman, şöyle devam etti:
"Burada toplam 25 dönümün 17 dönümünde 4 bin 400 panel var. Geçen yıl 1 milyon 550 bin kilovatsaat elektrik üretimi yaptık. Yani bin hanelik bir kasabanın elektriğini karşılayacak şekilde üretim sağladık. Fizibilitenin üzerinde bir üretim gerçekleştirdik. Enerjiyi elektrik hatları vasıtasıyla şebekeye veriyoruz. Kontroller yapılıyor. Bize dağıtım şirketi aracılığıyla parası ödeniyor. Elektriği 13,3 centten satıyoruz. On yıl alım garantisi var. Bu şekilde bir kazanç elde ediyoruz."
TEKNİSYENLİKTEN SANTRAL SAHİPLİĞİNE
İbrahim Karaman, enerji sektöründe teknisyen olarak çalışırken girişim ruhunun öne çıktığını, yenilenebilir enerjinin önemini öngörerek işinden ayrıldığını ve 2013'te bir şirket kurduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin her yerinde enerji yatırımları yaptıklarına dikkati çeken Karaman, şunları kaydetti:
"Anahtar teslim bir firmayız. Rüzgar, güneş, biyogaz santralleri kuruyoruz. Bir tane de kendimiz için örnek bir tesisimizin olmasını istedik. Girişimcilere, yatırımcılara örnek olması açısından bunun nasıl yapılabileceğini göstermek istedik. Yatırımcılar o zamanlar yenilenebilir enerjiye pek sıcak bakmıyordu. Bunun olabilirliğini anlatabilmek için önce kendimizin yapması gerektiğine karar verdik ve bu adımı attık. Bu anlamda teknisyen olarak çalıştığım enerji santralinden bugün kendi enerji santralimizin sahibi olma noktasına geldiğimiz bir hikaye var. Başlangıçta bir teknisyendim. Teknisyenlikten santral sahipliği oluştu."
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