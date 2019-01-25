Beşiktaş, Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybederken teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek "Kazanmak için sahaya çıktık, ilk başta bunu gösterdik. Bizim daha fazla gol pozisyonumuz vardı. Zaman zaman telaşlıydık ve bu bizi olumsuz olarak etkiledi. Şanssız bir gol yedik ve bu rakibe güven verdi. 10 kişi kaldığımız bölümde bile kazanmak için oynadık" ifadelerini kullandı.

VAGNER LOVE YORUMU

Güneş, Vagner Love ile yolların ayrılması ile ilgili "Vagner Love, bizim konumuz değil. Gitmesi gerekenlerle ilgili kararı yönetim veriyor. Böyle bir uygulama yapılabilir, gayet normal" derken sakatlanan Isimat Mirin'in durumunun kontrollerin ardından belli olacağını söyledi.