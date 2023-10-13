Güneş tutulması için geri sayım! 2023 Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi, ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

Güneş tutulması için geri sayım! 2023 Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi, ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

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20 Nisan tarihinde gerçekleşen ilk Güneş Tutulması sonrasında ikinci tutulma gündemdeki yerini aldı. 2023 yılının önemli gök olaylarından biri olan halkalı Güneş Tutulması'nın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında gözlemlenecek. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'den görülür mü ve etkileri neler? İşte detaylar...