Güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021 yılının en önemli gök olaylarından biri gerçekleşecek...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2021 yılının önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulması 4 Aralık’ta yaşanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DE GÖZÜKÜCEK Mİ?

Tutulma, Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın güney ucunda gözlemlenebilecek. Güneş Tutulması, Türkiye’den izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.