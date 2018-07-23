Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı B36 Torshavn maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş bu akşamki idmanda oyuncularını sık sık uyardı.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcı "Kimse kaçak oynamasın. Herkes top alsın" ifadeleriyle öğrencilerinden daha fazla mücadele istedi. Bu ikazların ardından idmanda tempo artarken Güneş ara ara çalışmayı durdurup öğrencilerine yaptıkları hataları anlattı.



QUARESMA GELDİ, PEPE YARIN GELİYOR



Öte yandan Portekiz Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Ricardo Quaresma bugün takıma katılarak idmana çıktı. Pepe'nin yarın İstanbul'a geleceği bildirildi. İdmanda adalesinde ağrı bulunan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ