Güneş yanığı ciddi anlamda sıkıntılara yol açabiliyor. Güneşten yüksek derecede zarar gören insan vücuduna iyi gelecek tedavi yöntemlerini sizler için hazırladık

GÜNEŞ YANIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

1 - Acıyı ve Rahatsızlığı Azaltmak

Serin bir banyo yap ya da hafif bir duş al

Soğuk, ıslak bir kompres yap

Soğuk, ıslak bir kompres yap

Topikal bir ağrı kesici kullan

Güneşten yandıysan bol ve pamuklu kıyafetler giy

Kortizon kremi kullan

2 - Güneşe Yeniden Maruz Kalmayı ve Daha Çok Zararı Önlemek

Güneşe olabildiğince az çık

Güneş kremi sür

Bol su iç

Cildin iyileşmeye başlayınca kokusuz bir nemlendirici sür