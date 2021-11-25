Güneş yanığı ciddi anlamda sıkıntılara yol açabiliyor. Güneşten yüksek derecede zarar gören insan vücuduna iyi gelecek tedavi yöntemlerini sizler için hazırladık
GÜNEŞ YANIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?
1 - Acıyı ve Rahatsızlığı Azaltmak
Serin bir banyo yap ya da hafif bir duş al
Soğuk, ıslak bir kompres yap
Soğuk, ıslak bir kompres yap
Topikal bir ağrı kesici kullan
Güneşten yandıysan bol ve pamuklu kıyafetler giy
Kortizon kremi kullan
2 - Güneşe Yeniden Maruz Kalmayı ve Daha Çok Zararı Önlemek
Güneşe olabildiğince az çık
Güneş kremi sür
Bol su iç
Cildin iyileşmeye başlayınca kokusuz bir nemlendirici sür
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