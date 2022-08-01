Her halının farklı işleme tabi tutulduğunu söyleyen Topkara, halı ve kilimlerin 1 ya da 4 ay kadar farklı sürelerde güneş tarlalarında kaldığını bildirdi. Topkara, dokumaları haziranda sermeye başladıklarını ve ekime kadar tarlada bulunduklarını anlattı. Halı tarlalarının turizme de hizmet ettiğini ifade eden Topkara, "Döşemealtı'nın iklimi halı ve kilimlerin işlem görmesi için çok uygun. Bu nedenle yaz aylarında boşalan araziler el dokumaları ile dolar. Halı ve kilimlerin oluşturduğu görüntü, her yerde oluşmuyor. Bu açıdan insanlar merak edip ve görmeye geliyorlar. Yerli ve yabancı turistler gerek kafile şeklinde gerekse bireysel olarak gelip, fotoğraf çekiyorlar." diye konuştu.