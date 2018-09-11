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Anadolu Sigorta, güneş ışınımındaki azalmayı da sigortalıyor

Güneş enerji santrallerine üretim kayıpları, artık maddi hasarların yanında maddi hasara bağlı olmayan durumlarda da sigorta kapsamına alınıyor. Anadolu Sigorta güneş ışınımındaki azalmanın yanı sıra yine yatırımcının elinde olmayan tasarım, üretim ve montaj hatalarından kaynaklanacak üretim kaybına karşı da teminat veriyor

11.09.2018 - 10:48 | Güncelleme:

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artıyor. Türkiye’de de bu alanda büyük yatırımlar yapılıyor. 2016 yılında Güneş Enerji Santralleri Paket Poliçesi’ni hayata geçiren Anadolu Sigorta bu poliçeyle fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerini maddi hasarlara ve bunların sonucu oluşacak üretim kayıplarına karşı teminat altına almıştı. Şirket artık maddi hasara bağlı olmayan üretim kayıplarına karşı da teminat sağlıyor. Bu kapsamda, PV modüller, güç eviriciler (invertör), trafolar, iletim ve dağıtım hatları, veri izleme sistemleri (SCADA), kapalı devre izleme sistemleri ve diğer elektronik cihazlar, idari binalar, gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları gibi sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan tüm kıymetler sigortalanabiliyor. Yangın, doğal afetler, kötü niyetli hareketler, hırsızlık, makine kırılması, elektronik cihaz teminatlarının yanı sıra, operasyonel kâr kaybı da poliçe kapsamında karşılanıyor.

 KAPSAM GENİŞLEDİ

Günümüzde yeşil enerjinin dünyanın en temel ihtiyaçlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, bu alandaki yatırımlarda sürdürülebilirliğin önemine işaret etti. Kullanım kolaylığı ve çevre dostu olması sebebiyle güneş enerjisinin de yenilenebilir enerjideki en önemli yatırım alanlarından biri olduğunu belirten Sönmez şunları söyledi: “Güneş enerjisi pek çok özelliğiyle geleceğin enerji kaynağı konumunda. Poliçeyi klasik performans kaybı teminatından farklı olarak müşteri ihtiyaçlarına ve riskin gerekliliğine uygun olarak özelleştirdik.”  Güneş enerji sistemlerine Türkiye’de önemli yatırımlar yapıldığını hatırlatan Sönmez, “Bu nedenle, yatırımcılar için önlem alamayacakları güneş ışınımındaki azalmanın yanı sıra yine yatırımcının elinde olmayan tasarım, üretim ve montaj hatalarından kaynaklanacak üretim kaybına karşı teminat veren bu ürün ile yenilenebilir enerji sektörünü desteklemeyi hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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