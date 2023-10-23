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        Haberler Yaşam Güneşle girdiği kavgayı kaybeden kullanıcılar kötü bronzlaşma deneyimlerini paylaşıyor

        Güneşle girdiği kavgayı kaybeden kullanıcılar kötü bronzlaşma deneyimlerini paylaşıyor

        Yaz mevsiminde, tazeleyici bir etki bırakan güneşin tadını çıkarmak oldukça keyif vericidir ancak fazla güneşe maruz kalmak; cilt sağlığı için iyi değildir. Üstelik sadece bu da değil, geriye uzun süre geçmeyecek izler de bırakır; bu da ortaya bazen komik bazen rahatsız edici renk farklarının çıkmasına neden olur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:10
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        1

        "Bronzluk hatları."

        2

        "Amerika Birleşik Devletleri'nde bisiklet sürdükten sonra çizgilerimiz."

        3

        "İzler üzerinde çalışmam gerekiyor."

        4

        "Apple Watch güneş yanığına sahip olan başka biri var mı?"

        5

        "Bronzlaşma hatları seksi, değil mi?"

        6

        "Kötü bronzlaşmadan mı bahsediyorsunuz? Bisiklet eldivenleri giyerek triatlon antrenmanına çıkmıştım."

        7

        "Açık havada aşı kliniğinde çalışıyorum. Güneş kremini düşünmedim... Şimdi maske şeklinde bir güneş yanığım var ama yüzümün sadece yarısında."

        8

        "Başka kimde çılgın izler var?"

        9

        "İş yerinde eldiven giymekten kaynaklanan güneş yanığım, (Çöp kamyonunda çalışan işçi)."

        10

        "Sanırım güneş kremi daha iyi bir seçenek olurdu..."

        11

        "Birkaç saat çatı kiremitlerini kestikten sonra kolum."

        12

        "Motosiklete binmeden önce güneş kremi sürmeyi unuttum ve bunun sonucunda yeni, tatlı bir bronzluk çizgisine sahip oldum."

        13

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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