D Vitamininin metabolizması

Kolekalsiferol, D3'ün previtamin formudur. Daha sonra, previtamin kan dolaşımınız yoluyla karaciğerinize gider ve vücut onu metabolize etmeye başlar, 25 hidroksivitamin D veya 25(OH)D olarak da bilinen hidroksivitamin D'ye dönüşür. Böbrekler daha sonra 25(OH)D'yi dihidroksivitamin D'ye, yani 1,25 dihidroksivitamin D veya 25(OH)2D'ye dönüştürür; bu, vücudunuzun kullanabileceği D vitamininin hormon formudur.