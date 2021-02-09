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Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının ülkede hakim yeni koronavirüs varyantı karşısında etkinliği konusunda yapılan bir çalışmadan "hayalkırıklığı yaratan" sonuçlar alınması üzerine, bu aşıyı yapmayı durdurdu.

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Güney Afrika'da 1,4 milyondan fazla vaka görüldü.

Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının ülkede hakim yeni koronavirüs varyantı karşısında etkinliği konusunda yapılan bir çalışmadan "hayal kırıklığı yaratan" sonuçlar alınması üzerine, bu aşıyı yapmayı durdurdu.

Bilim insanları, yeni varyantın Güney Afrika'daki Covid-19 vakalarının yüzde 90'ını oluşturduğunu söylüyor.

2 binden fazla kişiyle yapılan çalışmada, AstraZeneca aşısının hafif ve orta şiddetteki vakalara karşı "minimal koruma" sağladığı tespit edildi.

Ancak uzmanlar, aşının ağır vakaları önleme konusunda hala etkin olduğundan umutlu.

Güney Afrika'da şu ana dek 1,5 milyon Covid vakası görüldü ve 46 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkeye bir milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısı gönderilmişti ve bu aşıların yapılmasına hazırlanılıyordu.

Sağlık Bakanı Zweli Mhkhize hükümetinin yeni bulgular ışığında AstraZeneca aşısıyla ne yapılacağı konusunda tavsiye bekleyeceğini belirtti.

Bakan bu sırada, önümüzdeki haftalarda Johnson & Johnson ve Pfizer aşılarını yapmaya devam edeceğini belirtti.

Bulgular ağır vakalar için ne anlama geliyor?

Çalışma, Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi ve İngiltere'nin Oxford Üniversitesi tarafından ortaklaşa yapıldı, ancak henüz hakem onayı almadı.

Çalışmayı gerçekleştiren ekibin başı Prof Shabir Madhi "Maalesef AstraZeneca aşısı hafif ve orta şiddetteki hastalıklara karşı işe yaramıyor" dedi.

Madhi, araştırmada aşının ağır vakalara karşı etkinliğini inceleyemediklerini, çünkü katılımcıların ortalama yaşının 31 olduğunu ve ağır hastalık riski altındaki demografiyi yansıtmadığını ifade etti.

Prof. Madhi'ye göre Astra Zeneca aşısının Johnson & Johnson aşısına benzerliği, ağır vakaları önleyebileceğini gösteriyor.

Johnson & Johnson aşısı için geçtiğimiz günlerde yapılan araştırma, bu aşının ağır vakaları önlemede çok etkin olduğunu göstermişti.

Diğer uzmanlar da aşının, ağır vakalara karşı etkin olabileceğinden umutlu.

Oxford'un başlıca aşı geliştirme uzmanı Prof. Sarah Gilbert, aşının ölüm, hastaneye yatış ve ağır hastalığı hala önleyebileceğini belirtti.

Gilbert, büyük ihtimalle bu yılın ilerleyen aylarında Güney Afrika virüsüne karşı etkin bir versiyonun da geliştirilebileceğini kaydetti.

Moderna aşısından alınan ilk sonuçlar, Güney Afrika varyantına karşı etkin olduğunu göstermişti, AstraZeneca da ürettikleri aşının İngiltere'deki varyanta karşı etkili olduğunu açıklamıştı.

Pfizer-BioNTech aşısından alınan ilk sonuçlar da yeni varyantlara karşı etkin olduğunu bildirmişti.

Güney Afrika varyantıyla ilgili ne biliniyor?

Güney Afrika varyantında, virüsü daha bulaşıcı hale getirdiği görülen bir mutasyon bulunuyor.

Ancak bu varyantın, enfekte olan kişilerde daha ağır hastalık anlamına geldiği önünde bir kanıt yok. Virüsün orijinal versiyonunda olduğu gibi yaşlılar ve önemli başka hastalıkları olanlar en büyük risk altında.

Avusturya, Norveç ve Japonya dahil en az 20 ülkede Güney Afrika varyantı görüldü.

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