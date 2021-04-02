Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik'te mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesi için asker gönderdi

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Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetine (SANDF) ait birliğin, Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün terör saldırıları düzenlediği Cabo Delgado bölgesine gönderildiği bilgisini paylaştı.

Ramaphosa, "Mozambik'te mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalara başladık. SANDF, vatandaşlarımızı güvenli şekilde tahliye edecek ve Mozambik'teki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Palma kentindeki sivillerin tahliyesi sürüyor

Cabo Delgado eyaletinin Palma kentine geçen hafta yapılan saldırılarla sarsılan ülke, bölgedeki sivilleri tahliyeye çalışıyor.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ve Afrika Birliği (AfB),teröre karşı Mozambik hükümetine desteğe hazır olduklarını açıkladı.

Ülke medyasında, 24 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişiden de halen haber alınamadığı aktarılıyor.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı kentte, halkın bir kısmı Cabo Delgado eyaletinin başkenti Pemba'ya kaçarken, bir kısmının ise Tanzanya'ya geçtiği belirtiliyor.

Fransız şirketi Total'in doğal gaz çıkarma tesisi inşasına yakın konumda bulunan Palma'da, saldırılardan bu yana iletişim hatları da kesik durumda.

- Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi de evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.