Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 127 bini geçti

AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 513 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bin 524'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 127 bin 759'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 6,7 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 920 bin 879'u iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.