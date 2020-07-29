Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 460 bine yaklaştı

Bir araçta gümrük kaçağı çok sayıda kaz, ördek ve bıldırcın ele geçirildi - EDİRNE

AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7 bin 257 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 232 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 459 bin 761'e yükseldi, vakalardan 297 bin 313'ü iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 830 bin 635 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.