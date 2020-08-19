Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 592 bini geçti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 282 kişi daha hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 12 bin 264'e çıktı.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 592 bin 144'e ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 430 bin 347 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 485 bin 468'i ise iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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