Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 648 bini aştı

AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 15 bin 427'ye çıktı.

Yeni vaka sayısının 1816 olduğu ülkede, toplam vaka 648 bin 214'e ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 863 bin 453 test yapıldı, Kovid-19 hastalarından 576 bin 423'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

-bashal