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Güney Afrika'da aracı firma Kovid-19 aşısı için devletten dört katı fiyat istedi

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, bir aracı firmanın Kovid-19 aşısı için devlete, üretici firmanın fiyatının dört katı fiyat verdiğini açıkladı.

Güney Afrika'da aracı firma Kovid-19 aşısı için devletten dört katı fiyat istedi
AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, ulusal basın kuruluşu News 24'e verdiği demeçte, Kovid-19 aşısı temini için hükümet ile üretici arasında aracılık yapan bir firmanın, hükümetten üretici fiyatının dört katı fiyat talep etmesinin ardından artık üreticilerle doğrudan pazarlık yapma kararı aldıklarını aktardı.

Geçen yıl kişisel koruyucu ekipman ve PCR test kitleri temininde, aracı firmaların kusurlu ürün ve aşırı fiyatlandırma uygulamasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Mkhize, bu durumdan ders aldıklarını ve aynı hataların bir daha tekrarlanmayacağını kaydetti.

Mkhize, hükümetin aşı temini için anlaşma yapmakta geciktiği yönündeki eleştirilere ilişkin, "Sistemimiz böyle işlemiyor. Aşı denemelerinin başarılı olacağına dair yeterli kanıt olmadan paramızı ortaya koyamayız. Böyle bir lüksümüz yok." ifadesini kullandı.

Aşı alımı için görüşmelerde önemli yol kat ettiklerini belirten Mkhize, hükümetin ülke nüfusunun üçte ikisinin aşılanması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Hindistan'dan gelecek 1 milyon aşının bu ayın sonunda teslim alınacağını aktaran Mkhize, gelecek ay da ilave 500 bin aşının teslim alınacağını ifade etti.

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