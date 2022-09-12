Güney Afrika'da baraj çöktü: 3 ölü, 35 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde bulunan bir madenin atık barajının yıkılması sonucu oluşan su baskınında en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Jagersfontein bölgesinde terk edilmiş bir elmas madenindeki atık barajının duvarının çökmesi sonucu, maden ve çevresinde meydana gelen şiddetli su baskınında en az 3 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın ülke basınından aktardığı haberde, kayıp 4 kişi için de arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Kooperatif Yönetim ve Geleneksel İşler Bakanı Nkosazana Dlamini-Zuma, yaptığı açıklamada, Jagersfontein'deki Charlesville yerleşim yeri ve çevresinde ağır hasar meydana geldiğini söyledi. Buna göre, bölgede yaşayan çok sayıda aile de yerlerinden oldu.

EN AZ 35 KİŞİ YARALANDI

Free State Eyalet Başbakanı Sisi Ntombela, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 35 yaralının, yakındaki Diamant Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

Ulusal elektrik üretim ve dağıtım firması Eskom'dan yapılan açıklamada, su baskını nedeniyle Jagersfontein bölgesinde yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.