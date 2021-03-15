Güney Afrika'da gösterilere devam eden üniversite öğrencileri eğitim harcı borçlarının silinmesini istedi

AA

Güney Afrika Öğrenciler Birliğinden (SAUS) yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim Bakanı Blade Nzimnande taleplerimize olumlu yanıt vermedi ve bizi seçeneksiz bıraktı." ifadesi kullanıldı.

Geçmiş dönem eğitim harcı borçlarının silinmesini talep eden üniversite öğrencileri, yeni dönem kayıtlarında da kendilerinden ücret talep edilmemesini istedi.

- Hükümetten öğrencilere eğitimde daha fazla destek sözü

Witwatersrand Üniversitesi öğrencileri, 10 Mart'ta harç ücretlerini protesto etmiş ve göstericilere polis müdahalesinde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, gösterilerde 1 öğrencinin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini kınayarak olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.

Hükümet, üniversite harçlarının öğrenciler tarafından protesto edilmesi sonrası bu alanda daha fazla destek sözü vermişti.