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News24'ün haberine göre, Durban kentinde bir silah ithalatçısı firmaya ait depodaki mühimmat dolu konteynırı soyan yağmacılar kayıplara karıştı

Güvenlik güçleri değişik kalibrelerdeki 1,5 milyondan fazla merminin bulunması için yoğun çalışmalar sürdürüyor.

GIDA VE AKARYAKIT TAŞIYAN KONVOYLARI KORUYACAK

Kwazulu-Natal sakinleri, yağma ve şiddet olayları neticesinde ürün tedarik zincirinde yaşanan aksamalardan dolayı gıda ve akaryakıt kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya.

Yağmacıların hedefi olmaktan kurtulmuş market ve akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Öte yandan ülkedeki petrol rafinerilerinin yüzde 35'inden sorumlu olan Shell ve BP, yağma olaylarından dolayı akaryakıt tedarikini sınırlandırmıştı.

Gaz sağlayıcı Afrox firması da Kwazulu-Natal'daki operasyonlarını geçici süreyle askıya almıştı.

Cumhurbaşkanlığı Bakan Vekili Khumbudzo Ntshavheni yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin eyaletin ana arterlerinden N2 ve N3 otoyollarının güvenlik güçlerince kontrol altına alındığını bildirdi.

Güvenlik güçleri ayrıca gıda ve akaryakıt konvoylarına koruma sağlayacak.

GÖSTERİLER AYAKLANMAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Zuma; yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamanın da aralarında olduğu 16 ayrı suçtan yargılanıyor.

29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.